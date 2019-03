Les Strasbourgeois soulèvent la coupe de la Ligue — PHILIPPE HUGUEN / AFP

Strasbourg a remporté samedi la troisième Coupe de la Ligue de son histoire.

Un trophée en forme de renaissance pour un club qui a failli disparaître en 2011 avant de remonter progressivement les étapes vers le plus haut niveau.

Difficile, compliqué mais finalement réussi dans la douleur. La finale de Coupe de la Ligue remportée samedi par Strasbourg face à Guingamp (0-0, 4-1 t.a.b) aura été à l’image de la lente reconstruction du club alsacien entamée en 2011.

En remportant la troisième Coupe de la Ligue de son histoire (1997, 2005, 2019), le Racing écrit un chapitre de plus dans son incroyable renaissance. Il y a huit ans, le club était au plus bas, rétrogradé pour raisons financières en CFA 2 soit le cinquième niveau national.

Relégué au cinquième niveau national en 2011, le club revient de nulle part

Un immense coup dur pour un club aussi populaire qui va pourtant se relever par étapes. Retour en CFA en 2012, montée en National en 2013, accession en Ligue 2 en 2016, Ligue 1 en 2017 et donc Coupe de la Ligue 2019. Un retour incroyable au premier plan qui fait la fierté de Dimitri Liénard.

Chouchou des supporters, le joueur, au club depuis 2014, a tenté et réussi une incroyable panenka lors de la séance des tirs au but. Avant d’écarquiller les yeux une fois la victoire acquise. « C’est incroyable d’où on revient. On rentre dans l’histoire du Racing », s’est exclamé le joueur au micro de France 2.

🤩La carrière de Dimitri Lienard



🔹Sermamagny

2005: District3

06: D2

07: D1



🔹Belfort

08: DHR

09: DH

10: CFA2

11-12: CFA



🔹Mulhouse

13: CFA



🔹Strasbourg

14-16: National

17: L2, 2e passeur(11)

18: L1, 5 buts/5 passes

19:🏆Coupe Ligue, panenka en finale #RCSAEAG

🔜Europa League pic.twitter.com/eeNrxdOeVx — Florian Zobenbiehler (@FloZobenbiehler) March 30, 2019

« On ne va pas se prendre pour des autres mais c’est sympathique »

Une fierté partagée par Thierry Laurey. Au chômage en 2011 quand Strasbourg était au plus bas, l’entraîneur, arrivé au club il y a trois ans, mesure aussi le chemin parcouru.

« Strasbourg revient sur le devant de la scène. Il y a huit ans, le club était donné pour mort. C’est un trophée qui va compter. On ne va pas se prendre pour des autres mais c’est sympathique. Ça prouve que le travail a été fait par les joueurs, le staff, les dirigeants, les sponsors, les supporters et tous les gens qui croient en nous. Tout le monde avance et le club avance », se réjouit le technicien.

Et déjà, une nouvelle étape se profile à l’horizon. Avec ce succès en Coupe de la Ligue, Strasbourg a gagné le droit de disputer la Ligue Europa même s’il faudra d’abord passer par trois tours de barrages avant de jouer la phase de poules. Pas le plus simple mais le club a l’habitude. A force de réaliser des miracles depuis huit ans, impossible n’est plus strasbourgeois.