On y est, c'est l'heure de la finale de la Coupe de la Ligue qui sent bon le football qu'on aime entre le Racing Club de Strasbourg et l'En Avant de Guingamp. Deux régions de mordus de ballon, deux clubs qui ont connu une remontée formidable après avoir vécu des heures sombres au niveau National, deux publics chaleureux, bref, tout est réuni pour passer une super soirée. Et puis on ne va pas s'mentir, aborder une finale de CDL sans se dire qu'on connaît le vainqueur à l'avance (coucou le PSG), ça fait quand même vachement plaisir, non ?

>> Je vous donne rendez-vous sur les coups de 20h30 pour lancer les festivités tous ensemble.