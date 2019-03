Lionel Messi face au Venezuela — SIPA

Lionel Messi a donc fait son retour en sélection argentine. Le Barcelonais avait été absent de toutes les listes de Lionel Scaloni depuis l’élimination en huitièmes de finale de la Coupe du monde contre la France (4-3), en juin dernier.

Après ce break de huit mois, la Pulga a fait son retour contre le Venezuela (et une défaite 3-1), avant de déclarer forfait avant le match contre le Maroc, quelques jours plus tard. Et visiblement, Messi a entendu les critiques qui viennent d’Argentine à l’occasion de son retour et a tenu à y répondre sur les ondes d’une radio argentine, rapporte L’Equipe.

« Il va falloir me supporter encore »

« Mon fils Thiago me demande parfois : "Mais pourquoi on te flingue toujours en Argentine ?" Plus rien ne me surprend. On invente des trucs sur moi. Tout ça me gave. Mes proches ne voulaient pas que je revienne en sélection. C’est impossible de prendre du plaisir avec tout cela. Mais je joue pour moi, ma famille, et ceux qui m’aiment. Pour tous les autres, il va falloir me supporter encore car j’ai envie de gagner quelque chose avec mon pays. »

Messi n’a jamais rien gagné avec l’Argentine avec les A, malgré une finale de Coupe du monde (en 2014) et trois finales de Copa America (en 2007, 2015 et 2016). Il pourrait commencer cet été, à 31 ans, avec une petite Copa America, organisée chez l’ennemi brésilien.