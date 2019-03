Nicolas Batum et Tony Parker pourraient bien être à Paris, en janvier prochain. — Kent Smith / NBAE / Getty Images / AFP

Dix ans après le match entre Minnesota et New York en pré-saison, la NBA est de retour en France ! Et l’affiche fait envie : les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo affronteront les Charlotte Hornets de Kemba Walker, Tony Parker et Nicolas Batum (s’ils ne changent pas de franchise d’ici-là). Ce match de saison régulière aura lieu le 24 janvier 2020, à l’AccorHotels Arena (ex-Palais Omnisports Paris-Bercy).

L’annonce a été faite par Antoine Griezmann dans l’émission NBA Extra de beIN Sports.

Paris a déjà accueilli des matches d’avant saison de NBA dans les années 1990 et 2000, mais aucune rencontre de saison régulière. Londres a été jusqu’à présent l’unique ville européenne à recevoir ce type de matches, neuf rencontres au total entre 2011 et 2019.

Annonce voilée en janvier

Adam Silver avait laissé entendre que la NBA allait vite revenir en France, en février, avant le match entre New York et Washington à Londres : « On m’a dit de ne pas faire d’annonce aujourd’hui, mais on travaille sérieusement à l’idée d’organiser un match de saison régulière à Paris. » Quelques jours plus tôt, L’Equipe avait annoncé que les discussions entre les deux parties étaient bien avancées, et que « Paris pourrait bien accueillir sous peu son propre match NBA ».

Aucune date n’a encore été annoncée concernant la date de mise en vente des billets, mais il faudra faire très vite. Adam Silver avait annoncé que ceux pour le match de Londres entre New York et Washington s’étaient vendus en moins d’une heure.