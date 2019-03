RUGBY Extrêmement tendu, le duel de bas de tableau de Pro D2 entre Colomiers et Montauban avait viré au pugilat, le 15 mars. La commission de discipline de la LNR a sévi

Bagarre générale en Pro D2 entre Colomiers et Montauban. — Capture d'écran Eurosport.

De la tension, quelques escarmouches, puis une bagarre générale après un peu plus d'un quart d’heure de jeu. Le duel de Pro D2 entre Colomiers et Montauban (23-19) avait méchamment dérapé le 15 mars. Mercredi soir, la commission de discipline de la Ligue nationale de rugby (LNR) a sévi.

D’abord contre les clubs : Colomiers, actuel 15e et avant-dernier, a écopé de 9.000 euros d’amende, et Montauban (13e) de 12.000 euros, pour « bagarres entre joueurs ». La formation haut-garonnaise, qui recevait, a eu droit à une punition supplémentaire de 10.000 euros pour, entre autres, « désordres occasionnés par des joueurs, des dirigeants et/ou le public d’un club ou des clubs en présence ».

Bagarre générale : le moment où tout a dégénéré entre Colomiers et Montauban 😱 #ProD2 pic.twitter.com/o6j956MAGb — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) March 16, 2019

Place aux joueurs maintenant. Le Columérin Romain Mémain et le Montalbanais Pierre Klur avaient reçu un carton rouge après la bagarre générale. Le rapport de la commission de discipline est un petit bijou de précision, où tout est détaillé, avec « facteur aggravant » et « circonstances atténuantes ».

Deux semaines pour Mémain, neuf pour Klur

Pour « brutalité » et plus particulièrement « coup de poing », Mémain a écopé de deux semaines de suspension (à compter de la date du match). Il sera requalifié à partir de samedi. Klur a pris neuf semaines au total : deux pour « insulte » et sept pour « brutalité » avec « coup de poing ». Sa date de requalification sera connue « ultérieurement ».