Le footballeur Emmanuel Petit vient d'écrire son premier roman. — L. Benhamou / SIPA

Si Emmanuel Petit a choisi l’OM comme théâtre de son premier roman policier, c’est car il le cosigne avec l’auteur marseillais Gilles Del Pappas.

Le footballeur reconnaît, toutefois, que le passé sulfureux de l’OM a facilité ce choix.

René Malleville, emblématique supporter, s’énerve contre ce choix qui va « encore salir l’OM. »

Il est en procès contre Jean-Pierre Bernès. Il a allumé Bernard Tapie dans son livre précédent, évoquant une « corruption avérée » qui l’aurait privé d’un ou deux titres avec l’AS Monaco. Mais Emmanuel Petit nous assure calmement, ce vendredi, que le livre* qu’il vient d’écrire « n’a rien à voir avec l’affaire Tapie ! » Ce roman policier raconte l’assassinat d’un coach fictif de l’OM, à la Commanderie.

C’est Gilles Del Pappas, le coauteur, qui a insisté pour que l’intrigue se déroule à Marseille : « Je ne connaissais rien à l’enfer vert, au milieu du foot ! Alors je voulais écrire sur ma ville », sourit le spécialiste du polar, né près de la gare Saint-Charles. « Je n’étais pas enthousiaste au départ car je connais bien le côté susceptible des supporters de l’OM », lâche Emmanuel Petit.

« Ça n’aurait pas été crédible à Monaco »

Il s’est rapidement laissé convaincre. « L’OM fait vendre, c’est un argument marketing intéressant », rappelle Vincent, supporter de l’OM, qui avoue « sa très grande surprise » de voir chez son libraire un livre d’Emmanuel Petit sur l’OM. Vincent s’est fait dédicacer l’ouvrage et le lira attentivement, comme Charles, un autre fan marseillais. « C’est sûr que c’est un peu sulfureux, l’OM ! Un assassinat au club, ça va bien à Marseille », glisse ce jeune fan. Trop jeune pour savoir qu’en 1987, un ancien président de l’OM, Jean Carrieu, s’est suicidé à Cassis après avoir été évincé des hautes sphères olympiennes.

Emmanuel Petit : "L'une de mes premières grandes désillusions, c'est la corruption à l'OM" http://t.co/LZeY9dQjwM pic.twitter.com/8mJdLbCX8n — Le JDD (@leJDD) September 18, 2015

« Je n’aurais pas pu mettre cette histoire à Monaco, ça n’aurait pas été crédible, reconnaît Emmanuel Petit. Et puis Marseille incarne une passion et amène un contraste social intéressant, avec les quartiers Nord. » Il n’y a « rien de méchant, rien de préjudiciable », dit l’ancien joueur de Monaco, Arsenal, Barcelone et Chelsea. Mais l’inénarrable René Malleville s’enflamme quand on évoque cette sortie dans les librairies :

Put***… Quelle connerie… Je n’arrive pas à comprendre ! Qu’est-ce qui lui prend ? Qu’est-ce qu’il vient foutre à écrire sur l’OM ? Il n’a jamais joué chez nous, il vient romancer sur les mauvais côtés de l’OM, salir le club… Encore un qui veut faire le buzz – et faire du pognon. Il ne m’aura pas comme lecteur, je ne lui ferai pas gagner un euro ! »

Quand on lui évoque la tirade, Emmanuel Petit fait l’étonné : « Vous êtes persécutés, à Marseille ? » Le consultant pour RMC Sport dit « suivre assidûment » l’OM. « J’ai beaucoup aimé votre saison 2017-18… Beaucoup moins celle-ci », a-t-il assuré à la quarantaine de lecteurs venus le rencontrer, ce vendredi, dans une librairie située à 200 mètres du Vélodrome. Il sourit : « Moi, je ne souhaite que du bonheur aux Marseillais. » Et une victoire en diffamation face à Jean-Pierre Bernès. Mais c’est une autre histoire.

* Dernier Tacle, Emmanuel Petit et Gilles Del Pappas, Seuil (2019).