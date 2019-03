Impact dans 3, 2, 1... — Capture d'écran Twitter/L'Equipe

On jouait les arrêts de jeu du match entre la Macédoine et la Lettonie, quand Elif Elmas a illuminé cette première soirée des éliminatoires de l’Euro 2020. Alors que les Lettons étaient revenus à 2-1 cinq minutes plus tôt, le Macédonien a inscrit le but de la soirée pour assurer la victoire aux siens.

Sur le côté droit de la surface adverse, il a d’abord feinté la frappe, pour éviter Kristers Tobers et son tacle. Il a ensuite enchaîné avec un joli râteau pour s’ouvrir l’angle, avant de précipiter sa frappe avec un joli pointu pour empêcher un potentiel retour de Vitalijs Maksimenko. Le ballon est allé se loger dans la lucarne opposée d’Andris Vanins, qui n’a pu que poser pour la photo.

Le petit bijou de la soirée est signé du Macédonien Elmas, l'espoir du Fenerbahçe : rateau-pointu-lucarne !#MACLET 3-1#lequipeFOOT

La Macédoine en tête

Elmas, qui fêtait jeudi soir sa neuvième sélection avec la Macédoine, a inscrit ses deux premiers buts sous le maillot national. Il avait permis aux siens de faire le break un peu plus tôt dans la rencontre. Grâce à cette victoire, la Macédoine prend la tête d’un groupe où la Pologne et l’Autriche font figure de favoris.