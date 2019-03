Et là, c'est le drame. — Capture d'écran Twiter/NDRSport

Manuel Janzer doit encore se demander comment il a réussi une telle prouesse. Contre Meppen, le joueur de Brunswick, a réussi à priver son équipe d’un but à deux reprises en l’espace de cinq secondes, lors de la 29e journée de D3 allemande, dimanche.

Tout commence avec un centre venu de la droite, vers la 40e minute, alors que le score est toujours de 0-0. Janzer passe dans le dos de son défenseur et parvient à toucher le ballon, mais il est un peu court et ne coupe pas suffisamment sa trajectoire : tout le monde est battu, mais manque de chance, la gonfle finit sur le poteau plutôt qu’au fond des filets. Janzer, abattu par l’occasion ratée, reste au sol, alors que le ballon revient sur Stephan Fürstner, son coéquipier resté dans la surface. Fürstner élimine son adversaire direct et décoche une frappe qui bat à nouveau le portier de Meppen.

Brunswick s’en sort finalement

Sauf que Manuel Jenzer est toujours là à un mètre de la ligne, assis, et que la poisse semble avoir décidé de s'abattre sur lui. La frappe de Fürstner finit donc sur son coéquipier, qui la dévie hors du cadre.

Heureusement pour Manuel Janzer, Brunswick s’est finalement imposé 3 à 0… sans un seul but de l’attaquant allemand, mais grâce à une réalisation de Stephan Fürstner, deux minutes plus tard.