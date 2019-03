15h58: Je dis ça mais en même temps, on pourrait très bien avoir un outsider débarquer de nulle part et l'emporter aujourd'hui. Je m'explique: les conditions sont hyper compliquées, avec beaucoup de vent sur le pas de tir (ce qui a failli entraîné le report de la course), donc pas mal de fautes à prévoir. Et quand on sait que chaque faute = une minute de pénalité sur le chrono final dans cette épreuve, et ben c'est la porte ouverte aux surprises.