Vainqueur de Guingamp, dernier de Ligue 1, le TFC prend dix points d’avance sur la zone rouge.

Alain Casanova a fait un choix fort en écartant le gardien Baptiste Reynet au profit de Mauro Goicoechea.

Ibrahim Sangaré, au milieu, et Yaya Sanogo, attaquant, ont été décisifs.

Bien sûr, Guingamp a affiché ce dimanche un niveau de jeu « digne » d’une lanterne rouge. Oui, le TFC a joué à onze contre dix dès la 44e minute et l’expulsion de Marcus Coco, après recours au VAR. Mais Toulouse menait déjà 1-0 depuis la 20e, et l’équipe d’Alain Casanova a (enfin) affiché un esprit conquérant, pour arracher son premier succès au Stadium en Ligue 1 depuis le 25 août contre Nîmes (1-0). Avant d’aller à Nice puis de recevoir Paris, les Violets comptent dix points d’avance sur la zone rouge.

Baptiste Reynet sacrifié, Mauro Goicoechea promu

C’est le choix fort de l’entraîneur toulousain. A la peine depuis des semaines, Baptiste Reynet a fait les frais de la raclée reçue à Lyon (5-1) une semaine plus tôt. Habituellement aligné en Coupe, Mauro Goicoechea a disputé son quatrième match de L1 de la saison. Héroïque lors du précédent à Reims (0-1, le 5 décembre), l’Uruguayen de 30 ans a vécu cette fois une partie bien plus tranquille.

« Baptiste paie un peu notre manque de réalisme défensif, a lâché Casanova. Il fallait faire quelque chose. » « Le coach m’avait averti en début de semaine, témoigne Goicoechea. J’étais prêt. Mais Baptiste est un super gardien, cette décision ne veut pas dire qu’il n’est pas bon. » Même si officiellement, rien n’est acté, on imagine mal l’ancien portier de l’AS Rome, qui vient de prolonger jusqu'en 2021, ne pas enchaîner vendredi à Nice.

Le « vrai » Ibrahim Sangaré enfin de retour

Performant ballon au pied, décisif à la récupération, Ibrahim Sangaré a peut-être été le joueur de ce TFC - Guingamp. Extraordinaire en début de saison, l’Ivoirien avait raté trois mois de compétition à l’automne après une blessure «bête» au pied, en glissant dans le vestiaire. Sans son baromètre, Toulouse avait piqué du nez.

Depuis son retour mi-janvier, le jeune milieu de 21 ans était à la peine. « Il a eu des moments de moins bonne qualité mais il revient peu à peu, apprécie Casanova. Après un début de match où il perd ses deux premiers ballons, il a montré beaucoup d’équilibre, de justesse, de verticalité, et nous a apporté beaucoup à la récupération. »

Yaya Sanogo, l’abnégation récompensée

Un but, son troisième en L1 cette saison, et ça suffit. Dès la 20e minute, Yaya Sanogo a frappé, après une jolie combinaison avec Manu Garcia, et avec la complicité du gardien breton Marc-Aurèle Caillard, pas impérial sur le coup.

Gooooooaaalll ! Le but de Yaya Sanogo pour le @ToulouseFC ! Sublime action collective (on peut dire merci Garcia) conclue par l'attaquant (et qui profite d'une petite erreur de main de Caillard) #TFCEAG 1️⃣-0️⃣

L’avant-centre du TFC s’est créé quatre autres belles occasions, sans réussite. Mais l’essentiel était fait. « Yaya fait un travail énorme, il pèse beaucoup sur les défenses, sans être récompensé à chaque fois, détaille son capitaine Max-Alain Gradel. Il se donne beaucoup, je suis content pour lui. » De quoi justifier la confiance de Casanova et miner celle d’Aaron Leya Iseka. Une nouvelle fois, le concurrent belge de Sanogo a suivi tout un match depuis le banc de touche.