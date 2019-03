Top 14 EN DIRECT: Le Stade Toulousain reprend un peu d'avance, Paris à la peine

28e: Plaquage à deux de Tekori et Elstadt sur Sanchez. On est plus près des Super stars du catch que du Top 14. M. Garcès sévit cette fois contre Toulouse et envoie Elstadt au frigo pour dix minutes. Sur la pénalité qui suit, Sanchez réduit l'écart (6-12). On va voir si Paris est aussi efficace que son adversaire en supériorité numérique.