Rennes-OM EN DIRECT. En monde Séville, les Rennais mènent déjà... Mandanda et Marseille apathiques... Suivez le live...

Le Stade rennais en a-t-il encore assez dans les guiboles après le gros numéro de jeudi en Ligue Europa ? C’est LA question que tout le monde se pose avant la réception de l’OM cet après-midi. L’autre question étant de savoir si l’OM est capable d’enchaîner un quatrième succès de rang contre un adversaire en forme mené par le meilleur entraîneur de l’univers (juste devant Genesio et Guardiola). Le tout sur fond de course désespérée à la Ligue des champions pour les Phocéens, et de rapproché au classement pour les locaux. Bref, sans compter qu’on devrait avoir droit à un Balotelli vs Ben Arfa de toute beauté, on devrait ne pas s’emmerder.

>> Rendez-vous à 16h45 pour le coup d’envoi du live