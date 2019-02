« Je ne vais pas faire le fou et dire que j'attends la sélection ». Karim Benzema, en pleine lumière avec le Real Madrid, s'est résigné à ne plus être appelé en Bleu, dimanche sur Téléfoot.

« De toute façon, l'équipe de France, c'est autre chose: je ne vais pas faire le fou et dire que j'attends la sélection. Ils ont une équipe, ils sont champions du monde, il y a une nouvelle génération, de nouveaux jeunes, c'est bien. Ils font du bon "taf" et je leur souhaite bonne chance », a exposé le joueur de 31 ans (81 sélections, 27 buts).

"Il y a une nouvelle génération, de nouveaux jeunes..." @Benzema se livre dans Téléfoot sur l'@equipedefrance pic.twitter.com/ZLIE31b2J7 — Téléfoot (@telefoot_TF1) February 17, 2019

Benzema n'a plus joué en Bleu depuis octobre 2015, mis à l'écart après la fameuse affaire de la sex-tape. Sans lui, les Bleus ont été finalistes de l'Euro 2016 et ont remporté le Mondial 2018.

Auteur du premier but du Real Madrid lors de sa victoire 2-1 à Amsterdam contre l'Ajax mercredi, Benzema a marqué son 60e but en Ligue des champions, ce qui en fait le 4e meilleur marqueur de l'histoire derrière Cristiano Ronaldo (Juventus Turin/121 buts), Lionel Messi (FC Barcelone/106), et le retraité Raul (ex-joueur du Real Madrid et de Schalke/71).

20 Minutes avec AFP