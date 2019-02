Allan Saint-Maximin (à gauche) a ouvert le score pour Nice face à Lyon, vendredi 31 août. — PHILIPPE DESMAZES / AFP

La semaine risque d'être agitée à Nice. Interrogé sur l'absence de son attaquant Allan Saint-Maximin, samedi soir à Angers (défaite 3-0), pour la 25e journée de Ligue 1, l'entraîneur niçois Patrick Vieira a indiqué que le joueur avait «décidé qu'il était malade».

«Allan Saint-Maximin a décidé qu'il était malade. Je regrette qu'il n'ait pas fait le déplacement, c'était sa décision à lui, pas celle du docteur ou de l'entraîneur. C'est une déception», a lâché l'entraîneur désabusé, en conférence de presse. Pas vraiment heureux de ces propos, Saint-Maximim a répondu directement sur Twitter. D'abord via une réponse au Canal Football Club, de manière très ironique:

Je me suis pas entraîné de la semaine à cause de ma cheville, j’ai fais une seule séance avec le groupe vendredi alors que j’avais encore mal à la cheville et que je suis malade, mais je fais semblant 👍🏾 — Allan Saint-Maximin (@asaintmaximin) February 16, 2019

Ensuite de manière plus élaborée dans une série de tweet visant à expliquer son forfait pour des douleurs à la cheville ainsi qu'une maladie.

Jdécouvre comme vous ce soir les décla du coach en conf de presse et je ne vous cache pas que jsuis assez surpris... 😲 Le doc est venu chez moi ce matin m’ausculter, tt était clair🤔 Il y a peut-être eu un problème de com mais un coup de tel suffisait pr s'éviter cette décla 🤷🏾‍♂️ — Allan Saint-Maximin (@asaintmaximin) February 17, 2019

Jamais ça ne me traverserait l’esprit de faire ça, j'ai peut-être des défauts mais la malhonnêteté n'en fait pas partie et c’est pour cela que j’écris ce message ... Surtout, j’ai un minimum de respect envers le club, le coach, les supporters et envers moi-même 👌🏾 — Allan Saint-Maximin (@asaintmaximin) February 17, 2019