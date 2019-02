José Mourinho — OLI SCARFF / AFP

Un licenciement qui pèse lourd dans les comptes. On apprend dans le bilan financier trimestriel rendu public par Manchester United, ce jeudi, que le club a réservé 19,6 millions de livres, soit 22 millions d’euros, à l’indemnisation de José Mourinho, et d’une partie de ses adjoints. Une somme qui équivaut à la moitié des revenus semestriels du club, selon ce même bilan financier.

Pour rappel, le Special One avait été limogé pour cause des mauvais résultats de MU le 18 décembre dernier, alors que son contrat courait jusqu’en 2020. Une décision qui n’a pas empêché Manchester United de se faire marcher dessus par le PSG à Old Trafford.