Mourinho, champion du monde de l'apnée en panier à linge. — Lindsey PARNABY / AFP

L’agent « Special One » ne recule devant rien. L’inarrêtable Jose Mourinho a avoué samedi s’être une fois caché dans un panier à linge pour contourner une suspension et parler à ses joueurs avant un quart de finale de Ligue des champions de son club, Chelsea, face au Bayern Munich en 2005.

« Je suis allé dans le vestiaire en journée et j’y suis resté de midi jusqu’à sept heures », a raconté l’ex-entraîneur de Manchester United au micro de BeIN Sports, expliquant vouloir absolument être présent dans le vestiaire pour faire une causerie à ses joueurs avant ce choc européen.

« Quand il l’a rouvert, j’étais en train d’étouffer »

« J’y suis allé et personne ne m’a vu. Le problème, c’était pour m’en aller après », se remémore le coach portugais de 55 ans. « Alors, l’intendant m’a mis dans le panier à linge et il l’a entrouvert pour que je puisse respirer », détaille-t-il.

« Mais quand il l’a sorti du vestiaire, les officiels de l’UEFA le suivaient et voulaient absolument me trouver. Il a donc fermé le panier et je ne pouvais plus respirer. Quand il l’a rouvert, j’étais en train d’étouffer », assure le « Mou ».