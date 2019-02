On ne revient pas à l’Atlético Madrid sous les applaudissements du public colchonero quand on a commis l’affront de signer chez le rival merengue, Thibaut Courtois​ en a fait l’expérience, samedi. Le gardien de but belge a été visé par des rats… en peluche avant et pendant la victoire du Real Madrid (1-3).

😱 @Atleti fans did not give Thibaut Courtois a welcome return today:



😥 They vandalised his plaque outside the stadium before kick off...



🐀... then threw toy rats at him whilst he was taking goal kicks for @RealMadrid



🔥 A fierce rivalry in Madrid. pic.twitter.com/ZSr3MVguuP