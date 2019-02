C’est un triste épilogue. Le corps retrouvé dans l’épave du Piper Malibu est bien celui d’Emiliano Sala, a annoncé la police britannique ce jeudi soir.

#Update The body brought to Portland Port today has been formally identified by HM Coroner for Dorset as that of professional footballer Emiliano Sala.



The families of Mr Sala and pilot David Ibbotson have been updated. Our thoughts remain with them all



https://t.co/YpVTvaEt7P