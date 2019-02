A handout video footage still image released by the UK Air Accidents Investigation Branch (AAIB) shows the rear left side of the fuselage, including part of the aircraft registration, identified as part of the wreckage from the missing Piper Malibu aircraft that disappeared two weeks ago carrying footballer Emiliano Sala and pilot David Ibbotson lying on the seabed under the English Channel. - British investigators on February 4 said they had spotted a body in underwater images of the wreckage of the plane carrying footballer Emiliano Sala and pilot David Ibbotson that disappeared in the Channel two weeks ago. — HO/AAIB/AFP

Un corps a été récupéré dans l’épave de l’avion qui transportait le footballeur Emiliano Sala, a annoncé mercredi le Bureau d’enquête britannique sur les accidents aériens (AAIB).

« Dans des conditions difficiles, l’AAIB et ses entrepreneurs spécialisés ont réussi à récupérer le corps vu précédemment au milieu de l’épave. L’opération s’est déroulée dans la plus grande dignité possible et les familles ont été tenues informées des progrès réalisés », indique le Bureau d’enquête dans un communiqué.

« Le temps presse lorsqu’il s’agit d’un corps »

David Mearns, le chasseur d’épaves qui avait localisé l’appareil dimanche, avait jugé mardi « impératif » de récupérer le corps. Directeur de la société Blue Water Recoveries, mandatée par la famille de l’attaquant pour mener des recherches, il avait a quitté l’île anglo-normande de Guernesey lundi après avoir repéré l’épave la veille. Il a passé le relais aux enquêteurs de l’AAIB. « Le temps presse lorsqu’il s’agit d’un corps, il est donc impératif qu’ils procèdent à la récupération de l’avion et du corps », avait déclaré David Mearns.

Emiliano Sala, 28 ans, et David Ibbotson, le pilote britannique de 59 ans, voyageaient à bord d’un monomoteur Piper Malibu qui a disparu des radars le soir du 21 janvier au-dessus de la Manche, à une vingtaine de kilomètres au nord de Guernesey.