Hatem Ben Arfa sous le maillot du Stade Rennais lors d'un match au Parc des Princes, le 27 janvier 2019. — Stephane Allaman/SIPA

Hatem Ben Arfa n’en a toujours pas fini avec le PSG. Et inversement. Le joueur, qui a signé à Rennes cet été après avoir été mis à l’écart à Paris pendant plus d’un an, aurait décidé d’attaquer son ancien club aux Prud’hommes, selon RMC Sport. Il réclamerait au total entre 7 et 8 millions d’euros.

Harcèlement moral et préjudice sportif

Cette somme correspond à un ensemble de préjudices subis et de primes non payées, le tout détaillé dans un dossier de 50 pages déposé au tribunal de Paris. Il y a notamment, raconte RMC, la prime d’éthique de 100.000 euros de décembre 2017, qu'il n'a pas touché car il s'était fait porter pâle pour le stage au Qatar.

Il y a également diverses primes de matchs et individuelles prévues dans le contrat du joueur et auxquelles il n’a pu prétendre à cause de sa mise au placard. Enfin, Ben Arfa met en avant le harcèlement moral subi et le préjudice sportif pour la suite de sa carrière.