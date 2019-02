Les Dragons catalans ont reporté la Challenge cup, la Coupe d'Angleterre en 2018. — Phil Hutchinson/SIPA

Le groupe Altrad, propriété de Mohed Altrad, est devenu le sponsor officiel des Dragons catalans. La franchise de rugby à XIII évoluant en championnat d’Angleterre est devenue la saison dernière la première équipe non-anglaise à gagner la challenge Cup, à Wembley.

« Le Groupe Altrad est engagé depuis longtemps aux côtés du sport et des sportifs, et cet accord vient renforcer notre soutien auprès de tous les rugbys », explique Mohed Altrad. « En 15 ans, nous avons fait nos preuves sur le marché régional avec nos 400 partenaires privés et à l’international avec l’incroyable médiatisation de Sky Sports et la BBC, détaille Christophe Levy, directeur commercial des Dragons Catalans. Le récent partenariat avec la BPI, les 20 diffusions en direct sur beIN Sports programmées en 2019, les matchs au Camp Nou et à Anfield en mai, et maintenant l’arrivée du groupe Altrad sont des signaux forts. »

Gloucester, une précédente tentative d’avoir une visibilité en Angleterre

Cette visibilité outre-Manche est une fenêtre recherchée par Mohed Altrad. L’entrepreneur, propriétaire du MHR, dont le groupe est partenaire maillot du XV de France, avait tenté de racheter 45 % du club de rugby (à XV) anglais de Gloucester, en vain. La ligue de rugby anglaise, de peur d’un possible conflit d’intérêts avec Montpellier en cas de rencontre en Coupe d’Europe, avait choisi de limiter cette participation à 20 %, mettant un terme à toutes velléités de rachat.