FOOTBALL Le gardien parisien a signé un contrat d'un an avec une option d'une année supplémentaire

Gianluigi Buffon — FRANCK FIFE / AFP

Le gardien du Paris SGGianluigi Buffon, 41 ans, se voit bien «rester une autre saison» au club, a-t-il dit ce samedi, alors que son contrat d'un an est assorti d'une option d'une année supplémentaire. «Si Alphonse (Areola) et le club le veulent, je resterais bien une autre saison ici. Pour le moment, c'est important de rester concentré sur l'objectif, le match à Lyon (dimanche), puis après Bordeaux et après Manchester (United, en 8e de finale de la Ligue des champions)», a déclaré le champion du monde 2006.

Lyon rappelle des souvenirs pour Gianluigi Buffon pic.twitter.com/GI34URsYaT — BuffonFRANCE🇫🇷 (@BuffonFrance) February 2, 2019

«Pour mon contrat pour la saison à venir, nous avons beaucoup de temps pour penser», a-t-il conclu. Arrivé libre cet été de la Juventus Turin, Buffon partage les cages du PSG avec l'international français Alphonse Areola. Les deux hommes se sont présentés ce samedi en conférence de presse avec une grande complicité, malgré la particularité de leur situation. Il a signé un contrat d'un an, assorti d'une option d'une année supplémentaire qui pourrait lui permettre de rester dans la capitale jusqu'à l'été 2020.