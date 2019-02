FOOTBALL Selon « L’Equipe », ce mercato hivernal a marqué pour de bon la rupture entre Antero Henrique et Thomas Tuchel

Thomas Tuchel, Antero Henrique et Nasser Al-Khelaïfi discutent au Camp des Loges, le 19 octobre 2018. — J.E.E/SIPA

Les supporters du PSG et Thomas Tuchel ont écrasé la touche F5 de leur clavier toute la soirée… pour rien. Alors que tout le monde espérait voir un deuxième milieu de terrain défensif arriver, et éventuellement un remplaçant à court terme de Neymar, le mercato s’est achevé jeudi à minuit par une grosse déception. Pas de Gueye, ni de Joao Mario, ni de Thiago Mendes, ni même d’Acosta, l’inconnu Argentin de DC United, en MLS. Il faudra se contenter de Leandro Paredes pour aider l’équipe sur cette deuxième partie de saison.

Quid de Rabiot pour la deuxième partie de saison ?

Antero Henrique s’est démené, sans succès. Et Tuchel serait exaspéré. L'Equipe de ce vendredi raconte que « la rupture entre les deux responsables du secteur sportif parisien est consommée à l’issue de ce marché hivernal ». Le coach allemand espérait bien voir des renforts arriver pour arrêter de bricoler au milieu. Il lui faudra continuer d’intégrer régulièrement Dani Alvès ou Marquinhos, et de trimballer Draxler, pour soulager Verratti et Paredes.

Le cas Rabiot, que Henrique voudrait voir cantonner en réserve mais que Tuchel aimerait sûrement réintégrer vu la tournure des événements, va animer les prochains jours au Camp des Loges. Que ça fonctionne ou non pour Paris dans cette deuxième partie de saison, et notamment en Ligue des champions, « l’un des deux devra partir », assure le quotidien. Le nom d’Arsène Wenger devrait revenir avec insistance pour remplacer le Portugais si les hauts dirigeants qataris faisaient pencher la balance en faveur de l’entraîneur allemand.