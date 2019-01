Mercato EN DIRECT: Le PSG veut signer Willian... Vivez la dernière ligne droite du mercato d'hiver en live avec nous

8h50: Whaaaaat, le PSG sur Willian ???

Alors ça, franchement, on ne s’y attendait pas. Alors soit c’est le coup de l’agent de Willian qui s’est dit "tiens, et si je grattais une belle augmentation de salaire en profitant de la blessure de Neymar au PSG ?", soit Sky Sport dit vrai et le Paris Saint-Germain s’apprêterait à tenter un énorme coup à quelques heures de la fermeture du marché des transferts. Selon le média anglais, les Parisiens auraient décidé de faire un move improbable à cause de la blessure de Neymar qui devrait le tenir éloigné des terrains pendant au moins 10 semaines (et possiblement plus).