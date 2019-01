Open d’Australie en DIRECT. Djoko marque son territoire d'entrée... Nadal va devoir vite réagir dans ce premier set

C'est le match que l'on attendait tous. Le duel des titans. La rencontre entre le n°1 et le n°2 mondial. Vu leurs prestations depuis le début du tournoi, et particulièrement en demi-finale où ils ont tous les deux explosés leurs adversaires Tsitsipas et Pouille, Rafael Nadal et Novak Djokovic sont trois crans au-dessus de la concurrence sur cet Open d'Australie, premier Grand Chelem de la saison. A eux maintenant de dire qui est le meilleur tennisman du moment. Djokovic peut remporter ici son 7e Open d'Australie et son 15e Grand Chelem. Nadal, lui, vise son 18e Grand Chelem, à deux du record de Roger Federer.

>> On se donne rendez-vous à l'heure du réveil pour suivre ce match historique...