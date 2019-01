Martin Fourcade lors de la poursuite de Nove Mesto, en République Tchèque, le 22 décembre 2018. — Lubos Pavlicek/AP/SIPA

Martin Fourcade cherche des solutions. Très loin de son meilleur niveau, le biathlète français n'a quasiment plus aucune chance de remporter la Coupe du monde tant Johannes Boe domine les débats. Il va donc, selon l'Equipe, se concentrer sur les Mondiaux (début mars à Ostersund en Suède) et compte bien avoir d'ici là récupéré toutes ses sensations.

Pour être sûr d'y arriver, il devrait faire une grosse coupure dans sa saison après l'étape de Coupe du monde d'Anterselva, cette semaine. En clair, il n'ira pas au Canada dans quinze jours et a priori pas non plus aux Etats-Unis, pour faire son retour fin février, même si tout ce programme reste à affiner.

Ces impasses devraient forcément lui coûter des points au classement de la Coupe du monde, mais l'objectif est bien différent.