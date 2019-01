Le N.4 mondial Alexander Zverev, chef de file de la nouvelle génération et prétendant au titre, a été éliminé dès les huitièmes de finale de l'Open d'Australie par le Canadien Milos Raonic (17e) en trois sets 6-1, 6-1, 7-6 (7/5) et moins de deux heures, lundi à Melbourne. A 21 ans, le jeune Allemand peine à percer en Grand Chelem. Il n'y a atteint qu'une fois les quarts de finale, à Roland-Garros en 2018. Il jouait lundi son premier huitième de finale à Melbourne.

Inexistant ou presque pendant deux sets - malgré un break d'entrée face au service pourtant difficilement prenable de Raonic (28 ans) - Zverev s'est retrouvé en fâcheuse posture, mené 6-1, 6-1, au bout d'à peine plus d'une heure. Il venait alors d'encaisser une première série de huit jeux consécutifs, puis une seconde de quatre.

Beaucoup plus présent dans la troisième manche, au service comme dans le jeu, le grand Sacha (1,98 m) a repoussé une première fois la menace quand Raonic s'est procuré deux premières balles de match sur son service, à 5 jeux à 4. Mais il a craqué au jeu décisif quelques minutes plus tard, après seulement 1h59 min passées sur le court de la Rod Laver Arena. Avoir détruit sa raquette, frappée lourdement huit fois de suite au sol, une fois de retour sur sa chaise quand il a été mené 4-1 dans le deuxième set, n'aura pas permis au joueur allemand d'inverser la tendance.

"We keep things really simple."@milosraonic on working with Goran Ivanisevic.#AusOpen pic.twitter.com/utVEmPkZ4J