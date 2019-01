Celui-là, on s’en souviendra longtemps. Le jeune Stéfanos Tsitsipas, âgé de 20 ans et qu’on savait déjà sur le chemin pour tutoyer les sommets, a éliminé Roger Federer en huitièmes de finale de l'Open d'Australie, dimanche, au terme d’un combat fabuleux (6-7, 7-6, 7-5, 7-6).

He's done it!@StefTsitsipas knocks out defending champion Roger Federer 6-7(11) 7-6(3) 7-5 7-6(5) to reach his first quarterfinal at a Grand Slam.#AusOpen #AOFiredUp pic.twitter.com/Vz8sQa0AT1