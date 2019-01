L’émotion - de rencontrer « une légende », comme elle l’avait dit avant la rencontre, et sûrement de ne pas avoir réussi à jouer comme elle l’aurait voulu - était trop forte pour la jeune Dayana Yastremska. L’Ukrainienne, 18 ans, a fondu en larmes au moment de serrer la main de Serena Williams, qui l’a expédiée en un peu plus d’une heure de jeu (6-2, 6-1) samedi au 3e tour de l'Open d'Australie. L’Américaine a alors consolé son adversaire. « Tu as été géniale, ne pleure pas, a-t-elle dit. Tu es si jeune. Tu as vraiment bien joué. »

“You did amazing. You did so well. You did amazing. Don’t cry. You did really well.”



