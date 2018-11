Ligue 2: «Le derby? On s'en fout»: Avant le match contre Lens, les supporters de Valenciennes sont désabusés

Les supporters valenciennois s'inquiètent pour l'avenir de leur club. — M.Libert/20 Minutes

Inquiets sur l’avenir du club, les supporters du VA vont manifester samedi avant le match.

Un gros dispositif de sécurité a été mis en place car, au-delà de ce contexte étendu, 5.000 supporters lensois vont faire le court déplacement à Valenciennes.

Valenciennes n’a pas le cœur à la fête. Alors que se profile le derby contre Lens, l’un des grands rendez-vous de la saison, ce samedi (15h) au stade du Hainaut, les supporters du VAFC sont désabusés.

Dix-huitième de Ligue 2 après n’avoir pris qu’un point sur les cinq derniers matchs, VA va mal sportivement. Ajoutez à ça un contexte extra-sportif tendu avec un président très contesté. S’il a annoncé son intention de vendre le club du Hainaut il y a deux mois, Eddy Zdziech n’a pas encore trouvé d’accord avec un repreneur.

Sauf que le temps presse car le club a rendez-vous le 23 novembre devant la DNCG pour faire état de ses finances très tendues. Du coup, l’inquiétude règne chez les suiveurs du club valenciennois. Au point de faire passer le match contre Lens au second plan.

« On n’a pas le cœur à faire la fête »

« Franchement, on s’en fout du derby. Il n’y a pas vraiment d’engouement. Alors bien sûr, il y en a quand même pour qui c’est important car c’est Lens. Il va y avoir quelques tifos en tribune mais en ce moment on est plus enclin à porter le deuil qu’autre chose. Tout le monde est inquiet. On aimerait bien qu’un projet d’avenir sorte vite du lot. Très sincèrement, on n’a pas le cœur à faire la fête », reconnaît Christian, un fidèle supporter du club.

Ce sentiment est assez partagé chez les supporters de VA. Preuve que la situation du club importe plus, un rassemblement de fans suivi d’un cortège jusqu’au stade aura lieu avant le match pour réclamer une nouvelle fois du changement.

Un dispositif de sécurité très étendu

A cette atmosphère tendue, il faut aussi ajouter le débarquement d’au moins 5.000 supporters lensois à Valenciennes. Et vu que les rapports entre les supporters des deux camps se sont détériorés depuis plusieurs années, un gros dispositif de sécurité sera mis en place à l’occasion de ce derby. CRS, policiers, brigade équestre, les forces de l’ordre seront en nombre samedi à Valenciennes.

« Le périmètre de sécurité extérieur va être élargi. Ce n’est pas seulement lié au derby car ça permet aussi de tester le dispositif qui sera mis en œuvre en juin prochain pour la coupe du monde féminine [Valenciennes accueillera six matchs]. Il y aura des interdictions de stationnement et de circulation étendues à des rues qui ne sont habituellement pas concernées. Il y aura aussi de nombreux points de contrôle. Personne ne pourra entrer dans le périmètre à partir de midi à l’exception de ceux munis d’une carte de parking », explique Régis Vercruysse, directeur des services généraux en charge de la sécurité au VAFC.

Près de 20.000 personnes attendues

Si l’affluence attendue (entre 18.000 et 20.000 spectateurs) explique l’élargissement de ce périmètre, ce n’est pas la seule raison. « On reste aussi vigilant par rapport au contexte sportif et extra-sportif autour du club de Valenciennes mais je pense que ça va bien se passer Tous les moyens sont mis en œuvre pour ça. Ça ne sert à rien de stresser outre mesure », poursuit Régis Vercruysse.

Même si la fête entre voisins n’aura pas vraiment lieu. Dommage pour un derby placé sous haute sécurité.