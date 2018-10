Hoffenheim-OL: «Un match nul serait véritablement un exploit», estime Aulas… Les supporters lyonnais remontés

On se doutait bien que l'OL, malgré son actuelle position de leader du groupe F de Ligue des champions après deux journées (avec quatre points), veillerait à ne pas endosser un costume de favori au moment d’affronter Hoffenheim, dernier après un nul (2-2) au Shakhtar et un revers (1-2) contre Manchester City. Mais de là à avoir droit à un tel discours de Jean-Michel Aulas, lundi, il y a quand même un sacré pas.

« Quand les Allemands sont favoris, en général ils gagnent. Au regard de ce que j’ai entendu et du retour en forme d’Hoffenheim, un match nul serait véritablement un exploit, et c’est ce qu’on est venu faire. On sait que ce sera terriblement difficile. »

Si un nul chez l’actuel 8e du championnat allemand, au palmarès vierge et au budget près de quatre fois inférieur à celui l’OL, est « véritablement un exploit », les qualificatifs manquent pour décrire l’inattendu succès lyonnais à Manchester City en ouverture (1-2).

Vous imaginez si on ramène un nul d'Allemagne et qu'on s'incline d'un seul but en Ukraine ?! C'est le feu ! À nous l'Europa League peut être ! Avec un peu de chance on fera le nul à Sarpbsorg au match aller...



Là je me réveille lol fin du rêve ... Et si l'OL en était capable ?!