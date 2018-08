Mercato OL: Lyon abandonne la piste Ruben Dias et attend l'arrivée imminente de Jason Denayer

A gauche, Denayer — JIM YOUNG / AFP

Sale soirée pour les supporters de l'Olympique lyonnais, vendredi. Non seulement leurs protégés ont perdu à Reims (1-0) sans que l’on n’y trouve à redire, mais en plus, le renfort de poids en défense centrale ne viendra pas. Jean-Michel Aulas a en effet laissé entendre que la piste de l’international portugais du Benfica​, Ruben Dias, avait été abandonnée. Le président des Gones a expliqué sur OLTV que la porte « s’est refermée après un mois et demi de négociations » concernant le jeune stoppeur de 21 ans, dont le club attendait que Lyon active la clause libératoire (45 millions d’euros).

Denayer par défaut

Pas défaitiste pour un sou, Aulas a annoncé dans la foulée l’arrivée d’un autre défenseur central. « Nous avons donc négocié avec Manchester City et demain (samedi) nous pourrons annoncer l’arrivée d’un défenseur central », a-t-il précisé. Tout porte à croire que ce joueur sera Jason Denayer, le jeune Belge de 23 ans (8 caps avec la Belgique), barré par une forte concurrence chez les Citizens.