Reims-OL EN DIRECT: Lyon sort de sa cage pour la première fois de la saison... Suivez le live du match...

On est bien content de retrouver la Ligue 1 en cette fin de semaine bien calme sur l’autoroute du sport. Et encore, Gustavo Poyet a eu la bonne idée de craquer un fusible pour nous sortir de notre torpeur. Mais je m’égare. Deuxième journée de L1, on commence par l’OL qui se déplace sur la pelouse du Stade de Reims. Les deux clubs comptent trois points puisque les locaux ont battu Nice et les visiteurs Amiens à l’occasion de leur premier match de la saison. On devrait logiquement assister à un bon match entre deux équipes qui ont l’air d’être au taquet pour les premières joutes nationales.

>> On se retrouve à 20h30 pour lancer le live