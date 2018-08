Girondins de Bordeaux: «C'est une honte ce qu'a fait le club !», Poyet menace de partir

La victoire a vite été oubliée ce jeudi soir à Bordeaux. Eclipsée par la nouvelle sortie publique de Gustavo Poyet. L’entraîneur des Girondins de Bordeaux n’a pas du tout apprécié le transfert de son attaquant Gaëtan Laborde qui a rejoint Montpellier dans la journée :

« Je ne suis pas content aujourd’hui. C’est le plus mauvais jour dans ce club. Ce que le club a fait avec nous aujourd’hui et Gaëtan Laborde, c’est une honte et je pense qu’il faut s’arrêter là. »