Argentine: Messi fait un break en sélection jusqu'à fin 2018, selon les médias

Lionel Messi à la fin du match entre l'Argentine et la France au Mondial 2018. — BENJAMIN CREMEL / AFP

L’Argentine en émoi ! Le capitaine Lionel Messi ne disputera pas les quatre prochains matches amicaux de l’Albiceleste programmés en 2018, assure mardi la presse locale, sans évoquer de date de retour. « Bombe pour la sélection : Messi ne revient pas cette année et il y a des doutes quant à son avenir », titre le journal Clarin.

Selon le quotidien, le numéro 10 a expliqué sa décision au sélectionneur intérimaire de la sélection argentine, Lionel Scaloni, nommé pour succéder à Jorge Sampaoli, démissionnaire après les résultats décevants de la sélection durant le Mondial. « Il prend une période de repos (…) mais cela ne signifie pas qu’il renonce », souligne le portail web Infobae. « Cela dépendra de comment sont réorganisées les sélections nationales : la Pulga, 31 ans, évaluera son retour en 2019. »

L’Argentine doit jouer ses prochains aux États-Unis, contre le Guatemala le 7 septembre à Los Angeles et contre la Colombie le 11 à New York. Deux autres matches sont prévus fin octobre- début novembre mais les adversaires n’ont pas été confirmés.

Liste annoncée en fin de semaine

« C’est le sélectionneur qui dira, le moment venu, quelle est la situation concernant Messi », a dit à l’AFP le porte-parole de la sélection, Nicolas Novello. Lionel Scaloni doit communiquer en fin de semaine la liste des joueurs convoquées pour la tournée aux Etats-Unis. D’autres cadres, parmi les plus anciens de la sélection, Javier Mascherano et Lucas Biglia, ont d’ores et déjà annoncé leur retraite internationale.

De passage avec Boca Juniors à Barcelone pour un match amical contre le Barça jeudi, l’ancien international Carlos Tevez juge sa décision « compréhensible ». « C’est très personnel, Léo doit prendre son temps nécessaire pour y réfléchir », a dit Tevez à des journalistes avant Barcelone-Boca. « C’est compréhensible… même qu’il ne revienne pas. Quand on va jouer pour la sélection, justement ou injustement, on le critique. C’est mauvais pour la sélection et lui… Je le comprend car j’ai été dans cette situation ».

Un précédent en 2016

En 2016, quelques minutes après après la défaite en finale contre le Chili lors de la Copa América aux Etats-Unis, la troisième finale perdue en deux ans, Messi avait annoncé sa retraite internationale, mettant en émoi tout un pays.

Le quintuple Ballon d'Or, qui ne s’est pas exprimé publiquement depuis Nigeria-Argentine en match de poule du Mondial, a ajouté la semaine dernière un 33e titre à son palmarès en remportant la Supercoupe d’Espagne avec Barcelone. Avec l’Argentine, il n’a encore rien gagné en quatre finales (Copa America 2007, 2015 et 2016, Coupe du monde 2014). La prochaine échéance pour l’Albiceleste sera la Copa América 2019 au Brésil, puis le Mondial-2022 au Qatar mais il aura alors 35 ans.