Ligue 1: Sans avoir été monstrueux, le PSG déroule quand même contre Caen (3-0)... Revivez le live avec nous

Et voilà, on va bientôt refermer la page de la reprise de notre bonne vieille Ligain avec ce match entre le PSG et Caen au Parc des Princes. Ça va être soir de fête au Parc ce soir. Voyez plutôt : premier match du coach Thomas Tuchel dans son nouveau jardin, présentation de Gigi Buffon au public, présentation de la Coupe du monde et les adieux de Javier Pastore, revenu spécialement de Rome pour dire au revoir à un public qui l’a tant aimé (et l’aimera toujours). Puis bon, accessoirement un premier match face à Caen. Après les victoires de Marseille, Monaco et Lyon, les Parisiens vont devoir eux aussi prendre les trois points afin de choper directement le wagon de tête.

>> Je vous donne rendez-vous vers 20h pour vivre toutes les festivités avant le coup d’envoi.