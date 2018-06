VIDEO. NBA: Les Warriors atomisent Cleveland et remportent leur deuxième finale de suite

BASKET Il n'y a pas eu match entre Golden State et Cleveland...

Les Warriors réalisent un back-to-back en remportant leur deuxième titre NBA de rang. — Carlos Osorio/AP/SIPA

Quatre victoires à zéro, c’est pas franchement ce qu’on appelle une finale sexy. C’est pourtant le résultat des finales NBA entre les Golden State Warriors et les Cleveland Cavaliers. Golden State n'a clairement pas fait dans la dentelle face à Lebron James et ses soldats et a remporté son troisième titre NBA en quatre ans vendredi.

Un joli back-to-back puisque les Warriors avaient déjà remporté le titre l'an passé. En face, « King » James, blessé à la main droite depuis le premier match, a perdu sa sixième finale et a peut-être disputé son dernier match sous le maillot des Cavaliers.

Pour le suspens, on repassera

Le suspense, déjà mince avant le coup d'envoi de ce quatrième match, n'aura duré que quelques minutes: le temps pour Stephen Curry de marquer plus de points (12) en six minutes que durant tout le match 3 (11).

Avec Curry, survolté, et Kevin Durant, toujours aussi implacable, Golden State, porté en défense par Draymond Green, était bien trop fort pour Cleveland qui a perdu son quatrième match de suite 108 à 85 et a été balayé quatre victoires à zéro, comme lors de la finale 2007 face à San Antonio.

Après ce sixième sacre, le deuxième de suite, les Warriors sont désormais la troisième équipe la plus titrée de l'histoire, à égalité avec les Chicago Bulls de Michael Jordan, derrière Boston et les Los Angeles Lakers, sacrés respectivement 17 et 16 fois.