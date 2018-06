Mercato: Laurent Blanc tout proche de signer à Chelsea, avec Passi en adjoint?

Sa stratégie ambitieuse va peut-être finir par être payante. Sur la touche depuis deux ans en attendant un projet à la hauteur de celui qu’il a accepté au PSG, Laurent Blanc pourrait enfin voir ses vœux exaucés. Selon la presse britannique, l’ancien entraîneur parisien serait en pôle position pour signer à Chelsea, qui ne s’est pas encore séparé officiellement d’Antonio Conte.

Chelsea are closing in on the appointment of Laurent Blanc, many sources reporting that personal terms have been agreed already. #CFC #LaurentBlanc #Chelsea pic.twitter.com/Yi8NYq0WGM