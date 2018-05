VIDEO. Real Madrid: «Je me sens bien avec vous», Cristiano a déjà changé d'avis, il veut rester

Cristiano Ronaldo aux anges lros de la parade madrilène aux Cibeles. — Belen Diaz/DYDPPA/Shutt/SIPA

Finalement, il avait juste besoin d’un peu d’amour. Coupable d'avoir un peu gâché le troisième succès de rang du Real Madrid en Ligue des champions​ en privilégiant ses états d’âme personnes et ses envies de départ à la joie de l’équipe, Cristiano Ronaldo semblait être revenu à de meilleurs sentiments dimanche.

Real Madrid: «C'était bien de jouer dans ce club», Ronaldo a-t-il annoncé son départ? https://t.co/IibJNkAMFL pic.twitter.com/KgybbZ6uSP — 20 Minutes (@20Minutes) May 26, 2018

Le Portugais, particulièrement volubile au micro lors de la parade des joueurs madrilènes à travers la ville, a d’abord lancé un message assez clair aux supporters, leur donnant rendez-vous « à l’année prochaine » pour fêter un nouveau titre. Il a ensuite été célébré comme il se doit par un stade Santiago Bernabeu plein à craquer, qui a entonné plusieurs fois le chant « Ronaldo, reste avec nous », ébranlant un peu plus les certitudes du quintuple Ballon d'Or.

« Merci à vous, pour moi c'est très important d'avoir votre soutien, je me sens bien avec vous, j’aime la passion que vous m’avez toujours démontrée su stade, dans la rue, partout… avec ces joueurs et avec vous, c’est impossible de ne pas gagner la Ligue des champions » a répondu CR7. La perspective d’un départ semble de nouveau s’éloigner, même si cela dépendra sans doute de la prolongation de contrat proposée (ou pas) par Florentino Perez dans les semaines qui viennent.