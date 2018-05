VIDEO. Real-Liverpool: Le splendide retourné acrobatique dans la lucarne signé Gareth Bale

FOOTBALL Le Gallois a redonné l'avantage à Madrid, avec un but qui se passe de commentaires...

Gareth Bale a marqué un magnifique retourné en finale de Ligue des champions contre Liverpool, le 26 mai 2018. — Sergei Grits/AP/SIPA

Tout le monde se souvient de la volée de Zidane en finale de la Ligue des champions, en 2002… Seize ans plus tard, le Français était sur le banc pour voir un de ses joueurs marquer un but au moins aussi magnifique pour permettre au Real Madrid de soulever la plus belle des Coupes d’Europe.

Gareth Bale a inscrit un but absolument splendide, samedi, face à Liverpool. A peine entré en jeu, le Gallois, sur un centre de Marcelo, a envoyé un retourné acrobatique en pleine lucarne (64e).

Ce but a redonné l’avantage au Real, et Bale ne s’est pas arrêté là puisqu’il a ensuite inscrit un doublé, pour permettre à son club de gagner une 13e Ligue des champions. Exceptionnel.