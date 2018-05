VIDEO. Dans la tête des supporters qui attendent le match OM-Atlético

Antoine Griezmann applaudit le public du Vélodrome après France-Allemagne. — Thibault Camus/AP/SIPA

Top départ pour une journée de folie ! Ce soir (20h45), l'Olympique de Marseille et l'Atlético s'affrontent en finale de l'Europa League à Lyon.

En attendant, 20 Minutes s’est mis dans la tête des supporters. Oui, oui... On a craqué et on a fait un peu de télépathie, histoire de patienter jusqu'au coup d'envoi. Alors, Antoine Griezmann va-t-il marquer un triplé ? L’Atlético, favori de la finale, sera-t-elle trop confiante ? On vous dit tout (ou presque) !

>> A lire aussi : OM-Atlético: Il y a deux Olympiques dans le cœur de Griezmann, fan de Marseille… et de l’OL