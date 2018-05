EN DIRECT. Multiplex Ligue 1: Diakhaby offre un but à Strasbourg... Caen est en train de sombrer...

On y est presque. La Ligue 1 touche à sa fin, et qui dit dernières journées dit multiplex. Neuf matchs sont au programme ce samedi soir, après le match nul de l'OM à Guingamp hier (3-3). On suivra particulièrement Lyon et Monaco, qui ont l'occasion de sécuriser leur place sur le podium et donc en Ligue des champions la saison prochaine - c'est sûr pour l'OL, presque pour l'ASM. La course à l'Europe fait également rage entre Rennes, Saint-Etienne et Nice un peu plus bas. Caen, Lille, Strasbourg, Lille, Toulouse et Troyes se battent eux pour le maintien.

>> Parce qu'un multiplex, c'est toujours cool, on compte sur vous pour suivre ça tous ensemble ce soir...