Arsène Wenger va continuer mais ne prendra aucune décision sur son avenir avant mi-juin

Arsène Wenger va quitter Arsenal à la fin de la saison — A/Sipa

On le sait maintenant depuis plusieurs jours, Arsène Wenger ne sera plus l’entraîneur d’Arsenal à l’issue de la saison. L’entraîneur historique des Gunners dirigera son équipe pour la dernière fois le 13 mai sur la pelouse d’Huddersfield en Premier League, à moins que ses hommes ne sortent victorieux du traquenard tendu par l’Atlético Madrid en demi-finale de la Ligue Europa, auquel cas Wenger prolongerait son bonheur de trois jours. Pour ce qui est de la suite : « honnêtement, je ne sais pas », a concédé Wenger sur Sky Sports.

Aucune décision ne sera prise avant mi-juin

De fait, c’est faux. Il sait ce qu’il va faire une fois la saison achevée. Attendre. Prendre du recul. « Je suis un peu perturbé en ce moment et j’ai décidé de prendre un peu de recul pendant quatre ou cinq semaines avant de prendre une décision. J’ai besoin de partir pour mettre en perspective ma situation et l’analyser de la façon la plus objective possible même si ce n’est pas facile », a-t-il ajouté.

Quatre ou cinq semaines, si on fait le calcul, ça nous mène à mi-juin. C’est raisonnable, mais peut-être trop tard pour prendre en main un club de grande envergure. On imagine par exemple que le PSG n’a pas trop envie de traîner pour se reconstruire avant la nouvelle mouture. Mais bon, ce n’est là que simple supposition.