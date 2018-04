Pendant que son président s’étripe avec son homologue marseillais, l’OL peut servir les intérêts de Jean-Michel Aulas sur le terrain. Donné perdu pour le podium avant son déplacement au Vélodrome fin mars, Lyon caresse maintenant le secret espoir de « voler » la 2e place à l’ASM et de se qualifier directement pour la prochaine Ligue des champions. Cela passera certainement par quatre victoires lors des quatre derniers matchs, une série dans les cordes des joueurs de Bruno Genesio. Ces derniers restent sur six victoires de rang et les attaquants font des strikes tous les week-ends. En face, le FC Nantes, catastrophique en 2018 (deux matchs gagnés seulement), s’est décroché tout seul de la lutte pour la 5e place et son entraîneur a l’air de ne plus en avoir grand-chose à faire. De là à dire que c’est du tout cuit pour l’OL…