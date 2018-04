VIDEO. OM-Salzbourg: «Que peut-on faire quand il y a une main et un penalty oubliés?», les Autrichiens remontés

Merci à M.Collum ne vous avoir épargné une énième soirée Calimero de Rudi Garcia en conférence de presse. En oubliant de siffler une mimine de Thauvin sur son premier but et une faute évidente commise par Lopez dans sa surface, l'arbitre écossais a involontairement participé à la belle pération marseillaise en demi-finale aller de la Ligue Europa.

Alexander Walke, le gardien de Salzbourg, ne décolérait pas en zone mixte:

«Que peut-on faire quand il y a une main et un penalty oubliés? Il y a tous ces arbitres, vous pouvez en mettre 8, 12, s'ils ne voient pas les fautes, ils ne les voient pas. Ce soir on a fait le minimum, et il nous reste une chance minimale de nous qualifier. Mais c'était déjà dur après le match de Rome (contre la Lazio, défaite 4-2 à l'aller) et on a réussi à remonter deux buts (4-1)».

Florian Thauvin lui-même convenait que la soirée aurait pu se terminer plus mal:

Le score parfait, je ne sais pas, il suffit de prendre un but à l'extérieur pour commencer à trembler. Cela aurait été mieux avec un but de plus, mais ce soir on a fait du bon boulot, maintenant il va falloir être tranquille, ne pas s'enflammer et essayer d'aller gagner là-bas. On a vu beaucoup de retournements de situation cette saison en coupe d'Europe. Nous on veut garder la tête froide, on veut aller jusqu'au bout. Je mets la tête et je la touche un petit peu de la main, j'ai quand même eu un petit peu peur qu'il l'a siffle».