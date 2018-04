«Larry m'a pénétrée avec ses doigts», quand une dénonciation du Dr Nassar était passée sous silence

L’ex-gymnaste américaine McKayla Maroney a dit à son entraîneur qu’elle avait été agressée sexuellement cinq ans avant qu’éclate le scandale Larry Nassar mais il n’a pas réagi, a-t-elle raconté dans un entretien diffusé dimanche sur NBC.

« J’ai même dit à voix haute : "la nuit dernière, Larry m’a pénétrée avec ses doigts" », s'est souvenue la jeune femme en évoquant un trajet en voiture en 2011 avec plusieurs personnes, dont John Geddert, alors entraîneur de l’équipe américaine.

