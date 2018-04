Pognon: Le PSG plaide son cas pour le «fair-play» financier à l'UEFA

Le PSG est visé par une enquête formelle sur ses dépenses. — DR

Une brève sur le PSG, cela faisait presque longtemps ! Mais pour le coup, fini de rire, le club de la capitale risque gros. Il est en effet sous la menace de nouvelles sanctions dans le cadre du fair play financier. Il faut dire que quand on vit dans les viseurs de l' UEFA et qu’on dépense 400 millions en un été pour deux joueurs​, on cherche un peu les problèmes…

L’UEFA avait lancé une « enquête formelle » suite à ce mercato XXL, afin de faire respecter le fair play financier. Le Paris-SG a plaidé son cas vendredi après-midi lors d’une réunion au siège de l’UEFA à Nyon. Les membres de la direction parisienne ne se sont pas exprimés dans les médias après.

Le club de la capitale avait déjà été puni en 2014 à la suite d’un contrat passé avec l’Office de tourisme du Qatar, jugé surévalué. Selon un porte-parole de l’UEFA, une décision concernant le PSG « est prévue début juin ».



Wait and $ee…