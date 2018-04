VIDEO. Voiture d'équipe en panne, portail du Vélodrome fermé...La folle histoire de la lanterne rouge de Paris Roubaix

Il est 18h13, ce 10 avril quand un coureur se présente devant le Vélodrome de Roubaix. Evaldas Siskevicius, le coureur lituanien de l’équipe Delko-Marseille a une heure de retard sur Peter Sagan, il est hors délai, mais un membre de l’organisation de Paris-Roubaix accepte de rouvrir les portes du Vélodrome pour qu’il puisse finir sa course.

Cette incroyable histoire est racontée notamment dans L’Equipe, où le Lituanien décrit la fin de sa course :

L’histoire a l’air folle, mais elle est confirmée par le site belge Sporza, qui a suivi la voiture-balai pendant tout Paris-Roubaix. Dans une vidéo publiée sur le site, on la voit suivre Siskevicius pendant plusieurs kilomètres, avant sa crevaison.

Après être allé chercher une nouvelle roue dans la voiture de son directeur sportif présente sur la dépanneuse, il reprend la course et les 20 derniers kilomètres qu’il lui reste à parcourir. A un moment, la voiture-balai doit le dépasser sur les ordres du directeur de course. Le conducteur demande au coureur ce qu’il veut faire : monter dans la voiture-balai ou finir la course, seul :

« Laisse-moi. Je vais terminer. Ce n’est pas grave, il ne reste plus qu’un secteur. »

Le conducteur lui demande ensuite de faire attention sur les derniers kilomètres et de bien respecter le Code de la route. « C’était incroyable comment tout le monde m’a encouragé, et sur les pavés, ils me disaient : "Va jusqu’au bout, va jusqu’au Vélodrome." Cela m’a énormément motivé », explique Siskevicius. Le Lituanien détaille d’ailleurs pourquoi il n’a pas souhaité abandonner :

#ParisRoubaix - At 18.13, one hour later than Sagan, Siskevicius reached the velodrome out of time, with gates closed. Organizers still opened the gate for him giving him the joy to reach the finish line. pic.twitter.com/TVOcUHVUik