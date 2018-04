Masters d'Augusta: La veste verte pour Patrick Reed, Tiger Wood 32e pour son retour

Réputé jusque là pour ses exploits en Ryder Cup, l'Américain Patrick Reed a fait son entrée dans la cour des grands en remportant à 27 ans le Masters, son premier titre du Grand Chelem, dimanche à Augusta (Géorgie). «Captain America» a désormais dans sa penderie le blazer le plus célèbre du sport mondial, une veste verte aux couleurs du prestigieux Augusta National Golf Club.

Golf bad boy Patrick Reed celebrates Masters win with wife who used to be his caddie pic.twitter.com/l5CBce9YOg