Pour Zizou, le but de Ronaldo n'est «pas aussi beau» que le sien en 2002

Zizouuuuuuuuu — DENIS DOYLE/AP/SIPA

On s’en souvient tous. Centre de cette brutasse de Roberto Carlos et reprise aérospatiale de Zizou du pied gauche dans la lucarne. C’était à Glasgow, en 2002, en finale de Ligue des champions. Un but légendaire auquel celui inscrit par Cristiano Ronaldo mardi a gagné le droit d’être comparé. Mais pour Zidane, CR7 n’est pas encore à la hauteur du maître.

« Cristiano​ fait des choses parfois qui n’appartiennent qu’à lui. Et on peut dire que c’est un des plus beaux de l’histoire du foot, oui », a d’abord déclaré Zidane. Et de poursuivre : « il n’est peut-être pas aussi beau que le mien à Glasgow, mais c’est le dernier qui compte. »

Zidane rend hommage aux tifosi de la Juve

« Je suis l’entraîneur mais je suis aussi quelqu’un qui aime le foot. Quand je vois un geste pareil… C’est pour ça que Ronaldo est différent des autres, parce qu’il peut faire ce genre de choses », a enchaîné Zidane, avant de rendre hommage à la réaction pleine de classe du public de la Juventus. « Le stade a applaudi pour Ronaldo mais aussi pour son équipe, pour donner de la force à son équipe. Ça, ce sont les tifosi de la Juve et c’est beau. On ne voit pas ça partout. »